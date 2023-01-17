Максимов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1831
Дата смерти16.06.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1831
Место жительства
С 1842 по 1850
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1850
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1852 по 1901
Смерть
16.06.1901