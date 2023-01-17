Максимов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Сергей Васильевич

Максимов Сергей Васильевич

avatar

Место рождения

Парфеньево, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

07.10.1831

Дата смерти

16.06.1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Парфеньево, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1831
Парфеньево, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1842 по 1850
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1850
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1852 по 1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.06.1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close