Стафеева Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1927
Дата смерти13.04.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1927
Отец: не указан
Рождение ребёнка
18.07.1946
Сын: Стафеев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стафеева Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стафеев Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.04.1987