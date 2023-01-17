Стафеева Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеева Клавдия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1927

Дата смерти

13.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1927

Отец: не указан

Мать: Стафеева Елена Александровна

Рождение ребёнка
18.07.1946

Сын: Стафеев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стафеева Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафеев Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.04.1987
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