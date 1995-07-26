Костюченко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1957

Дата смерти

26.07.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.07.1995
Похороны
Неизвестно

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