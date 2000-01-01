Тахтуева Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тахтуев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метлюкова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Метлюков Василий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Метлюков Иван
Смерть
Неизвестно