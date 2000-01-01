Тахтуева Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тахтуева Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тахтуев Василий

Мать: Баландина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Метлюков Олег Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метлюкова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Метлюков Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метлюков Иван

Смерть
Неизвестно
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