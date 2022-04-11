(Грезова) Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1909
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
12.02.1912
Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
13.06.1915
Дочь: Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич
Смерть
Неизвестно