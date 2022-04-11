(Грезова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грезова) Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Грезов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1909

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Грезов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
13.06.1915

Дочь: Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Грезов Ефим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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