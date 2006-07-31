Захаров Петр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1951
Дата смерти31.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1951
Рождение ребёнка
17.10.1973
Мать ребёнка: Захарова Ангелина Алексеевна
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.06.1979
Дочь: Крекнина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Захарова Ангелина Алексеевна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2006