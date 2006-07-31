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Захаров Петр Афанасьевич

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Место рождения

Нижнее Суроново, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.02.1951

Дата смерти

31.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1951

Отец: Захаров Афанасий Степанович

Мать: Захарова Марина Григорьевна

Нижнее Суроново, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.10.1973

Сын: Захаров Андрей Петрович

Мать ребёнка: Захарова Ангелина Алексеевна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.06.1979

Дочь: Крекнина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Захарова Ангелина Алексеевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Ангелина Алексеевна

Смерть
31.07.2006
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