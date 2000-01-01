Гуляев Михаил Григорьевич
Место рожденияг.Барнаул
Дата рождения1911
Дата смерти28.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
40
Сибво , УрВо
Летние лагеря и ВОВ
Рождение
1911
Отец: Гуляев Григорий Никитич
Мать: не указана
г.Барнаул
Образование
Между 1930 и 1934
курсы комсостава запаса
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Дмитриева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Гуляева Ирина Ивановна
Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляева Ирина Ивановна
Награда
Неизвестно
Смерть
28.03.1942
с.Трегубово Новгородской обл