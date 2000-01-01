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Гуляев Михаил Григорьевич

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Место рождения

г.Барнаул

Дата рождения

1911

Дата смерти

28.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
40
Сибво , УрВо
Летние лагеря и ВОВ
Рождение
1911

Отец: Гуляев Григорий Никитич

Мать: не указана

г.Барнаул
Образование
Между 1930 и 1934
курсы комсостава запаса
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Дмитриева Галина Михайловна

Мать ребёнка: Гуляева Ирина Ивановна

Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Ирина Ивановна

Награда
Неизвестно
Смерть
28.03.1942
с.Трегубово Новгородской обл
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