Шанина (Балакирева) Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанина (Балакирева) Марфа Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1937

Сын: Шанин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Шанин Петр Павлович

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край
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