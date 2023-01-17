Шанина (Балакирева) Марфа Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1937
Сын: Шанин Юрий Петрович
Отец ребёнка: Шанин Петр Павлович
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край