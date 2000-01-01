Беляева Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1984

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1984

Отец: Торжков Николай Ильич

Мать: Торжжкова Светлана Николаевна

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