Рузина (Романова) Марфа Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРузина (Романова) Марфа Артемьевна

Рузина (Романова) Марфа Артемьевна

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.09.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1892 ст.

Отец: Артемий Изотов

Мать: Анна Никифорова

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
01.09.1892 ст.
Бракосочетание
08.01.1910 ст.

Муж: Рузин Петр Дмитриевич

Место жительства
После 08.01.1910 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1911 ст.

Сын: Рузин Иван Петров

Отец ребёнка: Рузин Петр Дмитриевич

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.10.1912 ст.

Сын: Рузин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Рузин Петр Дмитриевич

Ракитино, Рузский, Московская область
Место жительства
1917 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.05.1917 ст.

Сын: Рузин Константин Петрович

Отец ребёнка: Рузин Петр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.