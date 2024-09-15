Рузина (Романова) Марфа Артемьевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1892 ст.
Отец: Артемий Изотов
Мать: Анна Никифорова
Крещение
01.09.1892 ст.
Бракосочетание
08.01.1910 ст.
Место жительства
После 08.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
25.08.1911 ст.
Сын: Рузин Иван Петров
Отец ребёнка: Рузин Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Рузин Петр Дмитриевич
Место жительства
1917 ст.
Рождение ребёнка
09.05.1917 ст.
Сын: Рузин Константин Петрович
Отец ребёнка: Рузин Петр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно