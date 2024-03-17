Щелкова Степанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти21.11.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щелкова) Пелагея Прокофьева
Отец ребёнка: Щелков Прокофий Евграфов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1886
Отец ребёнка: Щелков Прокофий Евграфов
Рождение ребёнка
07.09.1889
Дочь: (Щелкова) Анна Прокофьева
Отец ребёнка: Щелков Прокофий Евграфов
Смерть
21.11.1915