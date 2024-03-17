Щелкова Степанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩелкова Степанида Иванова

Щелкова Степанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

21.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щелкова) Пелагея Прокофьева

Отец ребёнка: Щелков Прокофий Евграфов

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелков Прокофий Евграфов

Рождение ребёнка
20.12.1886

Сын: Щелков Петр Прокофьев

Отец ребёнка: Щелков Прокофий Евграфов

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.09.1889

Дочь: (Щелкова) Анна Прокофьева

Отец ребёнка: Щелков Прокофий Евграфов

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
21.11.1915
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.