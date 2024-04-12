Бороздкина Евдокия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смерти16.09.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Параскева Арсеньевна
Отец ребёнка: Бороздкин Арсений Лаврентьевич
Рождение ребёнка
12.02.1873 ст.
Сын: Бороздкин Фёдор Арсеньевич
Отец ребёнка: Бороздкин Арсений Лаврентьевич
ГАЯО ф230 оп11-18 д3098 стр874об-875(831) Р ФёдорАрсеньевич
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Бороздкина Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Бороздкин Арсений Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1879 ст.
Сын: Бороздкин Николай Арсеньевич
Отец ребёнка: Бороздкин Арсений Лаврентьевич
Рождение ребёнка
17.01.1883 ст.
Сын: Бороздкин Иван Арсеньевич
Отец ребёнка: Бороздкин Арсений Лаврентьевич
ГАЯО ф230 оп11-18 д3134 стр740об-741(778) Р ИванАрсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1910 ст.
ГАЯО ф230 оп11-18 д3330 стр162об-163(174) СМ ЕвдокияТрофимовна