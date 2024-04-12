Бороздкина Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороздкина Евдокия Трофимовна

Место рождения

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

16.09.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Параскева Арсеньевна

Отец ребёнка: Бороздкин Арсений Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.02.1873 ст.

Сын: Бороздкин Фёдор Арсеньевич

Отец ребёнка: Бороздкин Арсений Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3098 стр874об-875(831) Р ФёдорАрсеньевич
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Бороздкина Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Бороздкин Арсений Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Бороздкин Николай Арсеньевич

Отец ребёнка: Бороздкин Арсений Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.01.1883 ст.

Сын: Бороздкин Иван Арсеньевич

Отец ребёнка: Бороздкин Арсений Лаврентьевич

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3134 стр740об-741(778) Р ИванАрсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бороздкин Арсений Лаврентьевич

Смерть
16.09.1910 ст.
Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3330 стр162об-163(174) СМ ЕвдокияТрофимовна
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