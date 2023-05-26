Зыкова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1974
Отец: Зыков Алексей Иванович
Мать: Хитрова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
15.08.2006
Дочь: Фокина Дарья Романовна
Отец ребёнка: Фокина Роман Анатольевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.02.2009
Отец ребёнка: Фокина Роман Анатольевич