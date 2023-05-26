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Зыкова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1974

Отец: Зыков Алексей Иванович

Мать: Хитрова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
15.08.2006

Дочь: Фокина Дарья Романовна

Отец ребёнка: Фокина Роман Анатольевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.02.2009

Сын: Фокин Максим Романович

Отец ребёнка: Фокина Роман Анатольевич

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