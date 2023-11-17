Наседкина Фекла Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1873 ст.
Сын: Наседкин Михаил Софронович
Отец ребёнка: Наседкин Софрон Тихонович
Рождение ребёнка
14.01.1875 ст.
Дочь: Ксения Софроновна
Отец ребёнка: Наседкин Софрон Тихонович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анисья Софроновна
Отец ребёнка: Наседкин Софрон Тихонович
Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.
Сын: Наседкин Семен Софронович
Отец ребёнка: Наседкин Софрон Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно