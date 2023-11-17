Наседкина Фекла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Фекла Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1873 ст.

Сын: Наседкин Михаил Софронович

Отец ребёнка: Наседкин Софрон Тихонович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.01.1875 ст.

Дочь: Ксения Софроновна

Отец ребёнка: Наседкин Софрон Тихонович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анисья Софроновна

Отец ребёнка: Наседкин Софрон Тихонович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.

Сын: Наседкин Семен Софронович

Отец ребёнка: Наседкин Софрон Тихонович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Софрон Тихонович

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