Пелагея Аггеева
Место рожденияГлазуны
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.
Отец: Аггей
Глазуны
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Дулов Пазюков Василий Петрович
Отец ребёнка: Пазюков Петр Козьмин
Рождение ребёнка
1872 ст.
Отец ребёнка: Пазюков Петр Козьмин
Рождение ребёнка
12.09.1873 ст.
Сын: Дулов Пазюков Трофим Петрович
Отец ребёнка: Пазюков Петр Козьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Пазюков Петр Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пазюков Петр Козьмин
Смерть
Неизвестно