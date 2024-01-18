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Пелагея Аггеева

Место рождения

Глазуны

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: Аггей

Мать: не указана

Глазуны
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Дулов Пазюков Василий Петрович

Отец ребёнка: Пазюков Петр Козьмин

Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Дулов Герасим Петрович

Отец ребёнка: Пазюков Петр Козьмин

Рождение ребёнка
12.09.1873 ст.

Сын: Дулов Пазюков Трофим Петрович

Отец ребёнка: Пазюков Петр Козьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Пазюков Петр Козьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюков Петр Козьмин

Смерть
Неизвестно
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