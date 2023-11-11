Морина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорина Татьяна Владимировна

Морина Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Отец

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Морин Владимир

Мать: Самцова Ольга Максимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close