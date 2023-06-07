Широчкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.06.1929
Сын: Широчкин Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Широчкина ?
Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Широчкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широчкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Широчкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Широчкина ?