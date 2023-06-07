Широчкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широчкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1929

Сын: Широчкин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Широчкина ?

Свинец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Широчкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широчкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Широчкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широчкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Широчкина ?

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