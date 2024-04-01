Бабаков Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Бабакова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
10.01.1976
Сын: Бабаков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Бабакова Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно