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Бабаков Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Бабакова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
10.01.1976

Сын: Бабаков Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Бабакова Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно

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