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Маурчева (Трушкова) Полина Александровна
Маурчева (Трушкова) Полина Александровна
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Место рождения
Апатиты
, город Апатиты, Мурманская область
Дата рождения
17.01.1989
Пол
Женский
Отец
Трушков Александр Александрович
1956 г.р.
Мать
Трушкова (Юдина) Вероника Владимировна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1989
Отец:
Трушков Александр Александрович
Мать:
Трушкова Вероника Владимировна
Апатиты
, город Апатиты, Мурманская область
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