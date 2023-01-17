Маурчева (Трушкова) Полина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаурчева (Трушкова) Полина Александровна

Маурчева (Трушкова) Полина Александровна

avatar

Место рождения

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область

Дата рождения

17.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1989

Отец: Трушков Александр Александрович

Мать: Трушкова Вероника Владимировна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close