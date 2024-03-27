Мустаев Имангул
Место рожденияд.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1762
Отец: Алтынбаев Мустай
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1794
Сын: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1806
Сын: Имангулов Ильяс
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Канифа
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Смерть
Неизвестно