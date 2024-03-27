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Мустаев Имангул

Место рождения

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Алтынбаев Мустай

Мать: не указана

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1794

Сын: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек

Мать ребёнка: не указана

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1806

Сын: Имангулов Ильяс

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Канифа

Мать ребёнка: не указана

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Смерть
Неизвестно
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