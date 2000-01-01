Стенис Рейх
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стенис Владимер Итович
Мать: Стенис Маша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроуз
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: невестка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стенис Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стенис Тринк