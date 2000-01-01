Стенис Рейх — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенис Рейх

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стенис Владимер Итович

Мать: Стенис Маша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроуз

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: невестка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стенис Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стенис Роджер Рейхович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стенис Тринк

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