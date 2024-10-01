Голдабенкова Анна Матвеевна/Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голдабенкова Анна Матвеевна/Матфеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голдабенков Степан Андриянович

Рождение ребёнка
30.05.1890

Дочь: Голдабенкова Мария Степановна

Отец ребёнка: Голдабенков Степан Андриянович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1892

Сын: Голдабенков Федор Степанович

Отец ребёнка: Голдабенков Степан Андриянович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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