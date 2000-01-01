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(Кузнецова) Пелагея
(Кузнецова) Пелагея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Ефрем
1746 г.р.
Мать
Авдотья Семеновна
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Кузнецов Ефрем
Мать:
Авдотья Семеновна
Смерть
Неизвестно
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