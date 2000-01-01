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(Кузнецова) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кузнецов Ефрем

Мать: Авдотья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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