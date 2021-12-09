Покрашенко (Розова) Валентина Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1931
Дата смерти09.12.2021
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931
Отец: Розов Андрей Игнатьевич
Мать: Розова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
05.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Покрашенко Александр Арсеньевич
Анучино, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Смерть
09.12.2021
Шаболово, Зюзинская волость, Московский уезд