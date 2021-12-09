Покрашенко (Розова) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрашенко (Розова) Валентина Андреевна

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Место рождения

Дятлово, Ивановская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

02.02.1931

Дата смерти

09.12.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931

Отец: Розов Андрей Игнатьевич

Мать: Розова Евдокия Матвеевна

Дятлово, Ивановская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
05.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покрашенко Александр Арсеньевич

Анучино, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Смерть
09.12.2021
Шаболово, Зюзинская волость, Московский уезд
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