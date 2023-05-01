Пичужков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичужков Иван Иванович

Пичужков Иван Иванович

avatar

Место рождения

С.Астраханка, Бердянский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

22.08.1876

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1876

Отец: Пичужков Иван Осипович

Мать: Пичужкова Прасковья

С.Астраханка, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пичужкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пичужкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Пичужков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пичужкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пичужков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Пичужкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Пичужкова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Пичужкова Анна Петровна

Астрахановка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичужкова Анна Петровна

Смерть
1941
Мирзачуль, Узбекская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close