Пичужков Иван Иванович
Место рожденияС.Астраханка, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Дата рождения22.08.1876
Дата смерти1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1876
Отец: Пичужков Иван Осипович
Мать: Пичужкова Прасковья
С.Астраханка, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Пичужкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пичужкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Пичужкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пичужков Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Пичужкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Пичужкова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Пичужкова Анна Петровна
Астрахановка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пичужкова Анна Петровна
Смерть
1941
Мирзачуль, Узбекская ССР