Юркина (Шулубина) Анисия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
09.01.1905
Муж: Юркин Петр
Рождение ребёнка
09.06.1905
Дочь: Мертворожденная
Отец ребёнка: Юркин Петр
Рождение ребёнка
26.12.1906
Дочь: Анисья Петровна
Отец ребёнка: Юркин Петр
Рождение ребёнка
07.12.1908
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Юркин Петр
Рождение ребёнка
20.09.1910
Дочь: Фекла Петровна
Отец ребёнка: Юркин Петр
Рождение ребёнка
11.11.1913
Дочь: Стефанида Петровна
Отец ребёнка: Юркин Петр
Рождение ребёнка
20.09.1916
Отец ребёнка: Юркин Петр
Рождение ребёнка
29.03.1921
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Юркин Петр
Смерть
Неизвестно