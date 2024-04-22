Юркина (Шулубина) Анисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркина (Шулубина) Анисия Федоровна

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
09.01.1905

Муж: Юркин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.06.1905

Дочь: Мертворожденная

Отец ребёнка: Юркин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.12.1906

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Юркин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.12.1908

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Юркин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.09.1910

Дочь: Фекла Петровна

Отец ребёнка: Юркин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.11.1913

Дочь: Стефанида Петровна

Отец ребёнка: Юркин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.09.1916

Сын: Юркин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Юркин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.03.1921

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Юркин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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