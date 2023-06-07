Федор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Дарья Федорова
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Федосья Федорова
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Смерть
Неизвестно