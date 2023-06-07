Федор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Яковлев

Федор Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Дарья Федорова

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Федосья Федорова

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close