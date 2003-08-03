Кобзе (Диденко) Ольга Павловна 07.11.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобзе (Диденко) Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1955

Дата смерти

03.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзе Олег Николаевич

Рождение ребёнка
13.05.1982

Дочь: Сайфутдинова (Кобзе) Виктория Олеговна

Отец ребёнка: Кобзе Олег Николаевич

Рождение ребёнка
02.03.1986

Сын: Кобзе Станислав Олегович

Отец ребёнка: Кобзе Олег Николаевич

Рождение ребёнка
19.09.1994

Дочь: Кобзе Анна Олеговна

Отец ребёнка: Кобзе Олег Николаевич

Смерть
03.08.2003

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