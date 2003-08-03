Кобзе (Диденко) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1955
Дата смерти03.08.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1982
Дочь: Сайфутдинова (Кобзе) Виктория Олеговна
Отец ребёнка: Кобзе Олег Николаевич
Рождение ребёнка
02.03.1986
Отец ребёнка: Кобзе Олег Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1994
Дочь: Кобзе Анна Олеговна
Отец ребёнка: Кобзе Олег Николаевич
Смерть
03.08.2003