Быстряков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстряков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстряков Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смыкова (Быстрякова) Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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