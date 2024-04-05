Семенов Платон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Платон Петрович

Семенов Платон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скляренко (Семенова) Надежда Платоновна

Мать ребёнка: Семенова (Гангаева) Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова (Гангаева) Любовь Николаевна

Бракосочетание
12.04.1836

Жена: Семенова (Гангаева) Любовь Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Князь Владимирский собор
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.