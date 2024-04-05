Семенов Платон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скляренко (Семенова) Надежда Платоновна
Мать ребёнка: Семенова (Гангаева) Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
12.04.1836
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Князь Владимирский собор
Смерть
Неизвестно