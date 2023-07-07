Кудряшова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1891
Сын: Кудряшов Георгий
Отец ребёнка: Кудряшов Осип (Иосиф)
Лежепердово
крещён 19 апреля 1891 года в Благовещенской церкви села Скоробогатово. Восприемники: Благовещенской церкви села Скоробогатово псаломщик Михаил Парашиев Клевицкий и деревни Лежепердова отставного рядов... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1900
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кудряшов Осип (Иосиф)
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кудряшов Павел
Отец ребёнка: Кудряшов Осип (Иосиф)
крещён 21 июня 1906 года. Восприемники: деревни Лежепердова крестьянский сын Василий Иосифов Кудряшов и крестьянская дева Ольга Григорьевна Панекина. Крестили: священник Александр Михайловский с пса... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Кудряшов Осип (Иосиф)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Василий
Отец ребёнка: Кудряшов Осип (Иосиф)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно