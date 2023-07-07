Кудряшова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1891

Сын: Кудряшов Георгий

Отец ребёнка: Кудряшов Осип (Иосиф)

Лежепердово
крещён 19 апреля 1891 года в Благовещенской церкви села Скоробогатово. Восприемники: Благовещенской церкви села Скоробогатово псаломщик Михаил Парашиев Клевицкий и деревни Лежепердова отставного рядов... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1900

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кудряшов Осип (Иосиф)

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кудряшов Павел

Отец ребёнка: Кудряшов Осип (Иосиф)

крещён 21 июня 1906 года. Восприемники: деревни Лежепердова крестьянский сын Василий Иосифов Кудряшов и крестьянская дева Ольга Григорьевна Панекина. Крестили: священник Александр Михайловский с пса... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Кудряшов Осип (Иосиф)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Василий

Отец ребёнка: Кудряшов Осип (Иосиф)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Осип (Иосиф)

Смерть
Неизвестно
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