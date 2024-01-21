Николаева Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Васильева Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Васильева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Васильева Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно