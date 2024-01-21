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Николаева Клавдия Ивановна

Место рождения

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Васильева Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Васильева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Васильева Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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