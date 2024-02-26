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Елена Павлова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.

Отец: Павел Максимов (Ич)

Мать: Наталья Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирс Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Настасья Фирсова (Вна)

Отец ребёнка: Фирс Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Марья Фирсова (Вна)

Отец ребёнка: Фирс Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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