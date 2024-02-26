Елена Павлова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.
Отец: Павел Максимов (Ич)
Мать: Наталья Федорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фирс Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Настасья Фирсова (Вна)
Отец ребёнка: Фирс Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марья Фирсова (Вна)
Отец ребёнка: Фирс Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно