Белов Семен Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Семен Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Петр

Мать: Белова Знахарка

Рождение ребёнка
29.11.1938

Сын: Белов Виктор Семенович

Мать ребёнка: Белова Ксения

Самара, Самара, Самарская область
Многие говорят,что он родился 15 декабря
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Лилия Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1942
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