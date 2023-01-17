Белов Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Петр
Мать: Белова Знахарка
Рождение ребёнка
29.11.1938
Мать ребёнка: Белова Ксения
Самара, Самара, Самарская область
Многие говорят,что он родился 15 декабря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Лилия Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1942