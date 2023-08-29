Шведова Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведова Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1961

Отец: Шведов Виктор Арвидович

Мать: Шведова Тамара Афанасьевна

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