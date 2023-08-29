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Шведова Татьяна Викторовна
Шведова Татьяна Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.1961
Пол
Женский
Отец
Шведов Виктор Арвидович
1939 г.р.
Мать
Шведова (Ивакина-Павичева) Тамара Афанасьевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1961
Отец:
Шведов Виктор Арвидович
Мать:
Шведова Тамара Афанасьевна
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