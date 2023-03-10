Косицын Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1977
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косицына Лилия Павловна
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Косицына Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косицына София Павловна
Мать ребёнка: Косицына Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косицына Виктория Павловна
Мать ребёнка: Косицына Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
2й брак у Павла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косицына Вера
1й брак