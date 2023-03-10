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Косицын Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1977

Отец: Косицын Александр Владимирович

Мать: Косицына Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косицына Лилия Павловна

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Макар Павлович

Мать ребёнка: Косицына Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косицына София Павловна

Мать ребёнка: Косицына Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косицына Виктория Павловна

Мать ребёнка: Косицына Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

2й брак у Павла
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косицына Вера

1й брак

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