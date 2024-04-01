Hovda Kolbein Kolbeen Johannesson
Место рожденияBerge farm in Voss, Hordaland, Norway
Дата рождения1736
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
18.09.1735
Бракосочетание
18.06.1776
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Hovda (Hovda) Brita Kolbeinsdatter
Мать ребёнка: (Hovda) Giertrud Johannesdtr
Рождение ребёнка
1778
Сын: Hovde Johannes Kolbeinson
Мать ребёнка: (Hovda) Giertrud Johannesdtr
Похороны
04.12.1785
Смерть
1787