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Hovda Kolbein Kolbeen Johannesson

Место рождения

Berge farm in Voss, Hordaland, Norway

Дата рождения

1736

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

1701 г.р.

Жена

1758 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Berge Johannes Larsson

Мать: Berge (Tveite) Steinvor Kolbeinsdtr

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
18.09.1735
Бракосочетание
18.06.1776

Жена: (Hovda) Giertrud Johannesdtr

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Hovda (Hovda) Brita Kolbeinsdatter

Мать ребёнка: (Hovda) Giertrud Johannesdtr

Рождение ребёнка
1778

Сын: Hovde Johannes Kolbeinson

Мать ребёнка: (Hovda) Giertrud Johannesdtr

Похороны
04.12.1785
Смерть
1787

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