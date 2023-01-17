Лузгов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузгов Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1894

Отец: Лузгов Павел Михайлович

Мать: Макарова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Лузгов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Даньшина Анна Константиновна

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1920

Жена: Лузгова Даньшина Анна Константиновна

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Лузгов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Даньшина Анна Константиновна

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лузгова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лузгова Даньшина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Лузгов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Даньшина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
26.03.1935

Дочь: Лузгова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1937

Сын: Лузгов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лузгова Даньшина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузгов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Лузгова Даньшина Анна Константиновна

Смерть
Неизвестно
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