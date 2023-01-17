Лузгов Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1894
Отец: Лузгов Павел Михайлович
Мать: Макарова Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лузгов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Даньшина Анна Константиновна
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Даньшина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лузгова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лузгова Даньшина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Лузгов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Даньшина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
26.03.1935
Дочь: Лузгова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1937
Мать ребёнка: Лузгова Даньшина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лузгова Даньшина Анна Константиновна
Смерть
Неизвестно