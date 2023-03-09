Каюкова (Гусева) Ефросиния Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1923
Отец ребёнка: Каюков Георгий Степанович
Климово, Спировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1926
Дочь: Шитова (Каюкова) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Каюков Георгий Степанович
Ильинская, Новопокровский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1969
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан