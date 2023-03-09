Каюкова (Гусева) Ефросиния Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюкова (Гусева) Ефросиния Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каюков Георгий Степанович

Рождение ребёнка
21.04.1923

Сын: Каюков Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Каюков Георгий Степанович

Климово, Спировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1926

Дочь: Шитова (Каюкова) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Каюков Георгий Степанович

Ильинская, Новопокровский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1969
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

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