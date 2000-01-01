Павлов Федор Авксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Авксентий Иванович
Мать: Левина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Владимир Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Айталина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Саргылана Федоровна
Мать ребёнка: не указана