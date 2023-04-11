Рыкачев Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Рыкачева Софья Владимировна
Мать ребёнка: Рыкачева (Булатова) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Рыкачев Иннокентий Владимирович
Мать ребёнка: Рыкачева (Булатова) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Рыкачева Александра Владимировна
Мать ребёнка: Рыкачева (Булатова) Людмила Михайловна
Смерть
Неизвестно