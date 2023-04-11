Рыкачев Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыкачев Владимир Петрович

Рыкачев Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Рыкачев Петр Степанович

Мать: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкачева (Булатова) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Рыкачева Софья Владимировна

Мать ребёнка: Рыкачева (Булатова) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Рыкачев Иннокентий Владимирович

Мать ребёнка: Рыкачева (Булатова) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Рыкачева Александра Владимировна

Мать ребёнка: Рыкачева (Булатова) Людмила Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.