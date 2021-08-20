Сосновская (Тайболина) Анна 14.12.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сосновская (Тайболина) Анна

Место рождения

Томская область поселок Плотниково

Дата рождения

14.12.1929

Дата смерти

20.08.2021

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
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Место
Комментарий
Рождение
14.12.1929

Отец: Тайболин Иван

Мать: не указана

Томская область поселок Плотниково
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сосновский Иван

Ташкент
Смерть
20.08.2021
Партизанск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Партизанское кладбище

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