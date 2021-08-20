Сосновская (Тайболина) Анна
Место рожденияТомская область поселок Плотниково
Дата рождения14.12.1929
Дата смерти20.08.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1929
Отец: Тайболин Иван
Мать: не указана
Томская область поселок Плотниково
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сосновский Иван
Ташкент
Смерть
20.08.2021
Партизанск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Партизанское кладбище