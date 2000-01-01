Setälä (Jansson) Wilhelmina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1916
Дочь: Maili
Отец ребёнка: Setälä Otto Viktor
Varkaus
Рождение ребёнка
24.01.1920
Сын: Setälä Ralf Lawrence
Отец ребёнка: Setälä Otto Viktor
Varkaus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Almquist Irma
Отец ребёнка: Setälä Otto Viktor
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Setälä Otto Viktor
Смерть
Неизвестно