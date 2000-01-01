Setälä (Jansson) Wilhelmina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Setälä (Jansson) Wilhelmina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1916

Дочь: Maili

Отец ребёнка: Setälä Otto Viktor

Varkaus
Рождение ребёнка
24.01.1920

Сын: Setälä Ralf Lawrence

Отец ребёнка: Setälä Otto Viktor

Varkaus
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Almquist Irma

Отец ребёнка: Setälä Otto Viktor

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Setälä Otto Viktor

Смерть
Неизвестно
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