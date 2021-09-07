Хан Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
Дата смерти07.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Хан Тхяк (Василий)
Мать: Хан Роза Нуртдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хан Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хан Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хан Марина
Место жительства
Неизвестно
Казахстан
Смерть
07.09.2021