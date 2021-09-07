Хан Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хан Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

07.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Хан Тхяк (Василий)

Мать: Хан Роза Нуртдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хан Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хан Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хан Марина

Место жительства
Неизвестно
Казахстан
Смерть
07.09.2021
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