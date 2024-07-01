Милованова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованова Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лука

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Болотов Иван Петрович

Отец ребёнка: Болотов Петр Абрамович

Смерть
Неизвестно

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