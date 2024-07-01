Милованова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лука
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1909
Отец ребёнка: Болотов Петр Абрамович
Смерть
Неизвестно