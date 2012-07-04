Одинокова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1926
Дата смерти04.07.2012
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926
Отец: Климанов Иван Ефимович
Мать: Климанова Тимонина имя
Рождение ребёнка
14.06.1947
Дочь: Одинокова Милитина Владимировна
Рождение ребёнка
30.11.1950
Дочь: Одинокова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Одиноков Владимир Павлович
Рождение ребёнка
25.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Одиноков Владимир Павлович
Смерть
04.07.2012