Одинокова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинокова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1926

Дата смерти

04.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926

Отец: Климанов Иван Ефимович

Мать: Климанова Тимонина имя

Рождение ребёнка
14.06.1947

Дочь: Одинокова Милитина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.11.1950

Дочь: Одинокова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Одиноков Владимир Павлович

Рождение ребёнка
25.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одиноков Владимир Павлович

Смерть
04.07.2012
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