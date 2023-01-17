Идрисов Мухаммед Ибрагимович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти28.09.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1948
Смерть
28.09.1948