Идрисов Мухаммед Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИдрисов Мухаммед Ибрагимович

Идрисов Мухаммед Ибрагимович

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1882

Дата смерти

28.09.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1918 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1948
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.09.1948
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close