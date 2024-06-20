Росляков Сергей Федерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.2017
Сын: Росляков Савелий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.2021
Сын: Росляков Всеволод Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности