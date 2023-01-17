Плесовских Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Плесовских Иван Алексеевич
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Афдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия
Рождение ребёнка
1824
Сын: Плесовских Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мафра Алексеевна
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Лукерья Алексеевна
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия
Рождение ребёнка
1839
Сын: Плесовских Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия
Рождение ребёнка
1840
Сын: Плесовских Данила Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плесовских Анастасия
Смерть
Неизвестно