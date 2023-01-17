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Плесовских Алексей Иванович

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Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Плесовских Иван Алексеевич

Мать: Марфа Ивановна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Афдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Плесовских Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мафра Алексеевна

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Лукерья Алексеевна

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Плесовских Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Плесовских Данила Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Анастасия

Смерть
Неизвестно
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