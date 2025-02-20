Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна До 1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Место рождения

Дмухайловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

До 1891 ст.

Дата смерти

01.03.1934

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.

Отец: Сыпало Афанасий

Мать: не указана

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрунько) Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович

Бракосочетание
До 1907

Муж: Петрунько Яков Семенович

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.

Сын: Петрунько Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович

Дмухайловка, Дніпропетровська область
восприемники: Того же села крестьяне Василий Афанасьевич Сыпало и Мария Емельяновна Быба снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS98-GQ8C-H?view=index : 19 февр. 2025 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1909 ст.

Сын: Петрунько Моисей (Мусий) Яковлевич

Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович

Дмухайловка, Дніпропетровська область
восприемники: того же села крестьяне Василий Афанасьевич Сыпало и Мария Семеновна Снитко снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS98-GQ8M-6?view=index : 19 февр. 2025 ... Показать все
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лоза (Петрунько) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Павленко (Петрунько) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
?.01.1922

Сын: Петрунько Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.01.1924

Дочь: Щукина (Петрунько) Анна (Галина) Яковлевна

Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
14.06.1926

Сын: Петрунько Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
25.05.1931

Сын: Петрунько Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Смерть
01.03.1934
Дмухайловка, Дніпропетровська область
Причина смерти: Болезнь

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