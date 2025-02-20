Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1891 ст.
Дата смерти01.03.1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.
Отец: Сыпало Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрунько) Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.
Сын: Петрунько Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович
восприемники: Того же села крестьяне Василий Афанасьевич Сыпало и Мария Емельяновна Быба снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS98-GQ8C-H?view=index : 19 февр. 2025 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1909 ст.
Сын: Петрунько Моисей (Мусий) Яковлевич
Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович
восприемники: того же села крестьяне Василий Афанасьевич Сыпало и Мария Семеновна Снитко снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS98-GQ8M-6?view=index : 19 февр. 2025 ... Показать все
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лоза (Петрунько) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Павленко (Петрунько) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович
Рождение ребёнка
?.01.1922
Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович
Рождение ребёнка
03.01.1924
Дочь: Щукина (Петрунько) Анна (Галина) Яковлевна
Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович
Рождение ребёнка
14.06.1926
Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович
Рождение ребёнка
25.05.1931
Сын: Петрунько Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Петрунько Яков Семенович
Смерть
01.03.1934
Причина смерти: Болезнь